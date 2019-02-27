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Гройсман назвав обсяг військових витрат України

Новини » Політика    27.02.2019 - 12:01
Гройсман назвав обсяг військових витрат України
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

За словами прем'єра, Україна витрачає на війну 210 млрд гривень

Військові витрати України становлять близько 210 млрд гривень. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, на засіданні Кабміну Гройсман в черговий раз порушив питання пенсійних виплат і здивувався, чому до 2014 року в Україні не створили нормальну пенсійну систему.

"Часто думаю, чому в країні, в якій не було війни, а ми на війну зараз витрачаємо 210 млрд гривень, не було інших викликів, не створили нормальну пенсійну систему, не підвищили мінімальну заробітну плату", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держдепартамент США має намір виділити Україні додатково 10 млн доларів для нарощування військово-морського потенціалу у відповідь на агресію Росії в Керченській протоці.

У лютому президент США Дональд Трамп підписав пакет законів щодо збільшення допомоги Україні до 700 млн доларів. Значна частина цих коштів буде спрямована на надання військово-технічної підтримки.

 

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