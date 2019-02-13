Гройсман назвав підсумки боротьби з контрабандою на митниці

З початку кампанії приріст митних платежів склав 53,2 млрд гривень

С начала кампании "Украина без контрабанды", которая стартовала на таможне в июне 2018 года, прирост платежей составил 53,2 млрд гривен. Об этом на презентации отчета правительства за прошлый год заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в реформе Государственной фискальной службы особое внимание уделяется таможне.

"В июне 2018 стартовала программа "Украина без контрабанды". Есть 53,2 млрд гривен прироста таможенных платежей", - отметил Гройсман.

Он также добавил, что услугами "электронного кабинета" пользуются 9 млн налогоплательщиков.

Фото: отчет Кабмина

Напомним, в октябре Гройсман заявлял, что среднесуточные поступления от таможни превысили 1,7 млрд гривен. Он также подчеркнул, что на 7 международных пунктов пропуска обустраивают сканирующие системы.

Ранее также сообщалось, что Кабинет министров Украины предлагает наказывать на срок от 3 до 15 лет лишения свободы за товарную контрабанду в зависимости от ее размеров