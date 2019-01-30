Гройсман: "Нафтогаз" забезпечить українців безкоштовними лічильниками газу

"Нафтогаз" має за свій рахунок в стислі терміни встановити лічильники

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" должна обеспечить всех украинцев бесплатными счетчиками газа. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Владимир Гройман, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сегодня Кабмин примет решение, в котором будут прописаны рекомендации "Нафтогазу" обеспечить украинцев бесплатными счетчиками. Он подчеркнул, что расходы на счетчики будут указаны в финансовом плане НАК.

"Тогда мы будем точно знать, кто сколько производит газа, куда поставляет и кто сколько потребляет", - добавил Гройсман.

Он также отметил, что Минэнерго будет контролировать установку счетчиков. Гройсман уточнил, что газовые счетчики за счет "Нафтогаза" должны быть установлены в сжатые сроки.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров отменил субсидии потребителям газа без счетчиков. Инициатива распространяется на потребителей, которые не установили счетчики самостоятельно, а также за счет государственного/местного бюджетов или собственных средств операторов газораспределительных систем.