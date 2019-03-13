Гройсман анонсував "сюрприз" за підсумками засідання Кабміну

Гройсман заявив, що закрита частина засідання уряду стане "сюрпризом для всіх"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал "сюрприз" по итогам заседания Кабинета министров. Об этом он заявил перед тем, как члены правительства перешли к рассмотрению вопросов с ограниченным доступом, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, на закрытой части заседания правительства ожидается выступление первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

"Дальше у нас, коллеги, вопросы с ограниченным доступом. Это сюрприз…для всех", - заявил Гройсман.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин одобрил санкционный список наблюдателей на "выборах" в Крыму. В список попали граждане 13 стран, которые были "наблюдателями" на незаконно проведенных выборах президента России.

Также сообщалось, что санкции против иностранных наблюдателей на "выборах" в Крыму создают предпосылки для привлечения их к ответственности в своих странах.

"Введение санкций против указанного перечня физических лиц сделает невозможным их въезд на территорию Украины. В случае выявления у них имущества, которое находится на территории Украины, будет заблокирована возможность распоряжаться им", - отметили в Кабмине.