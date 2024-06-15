Гросси не будет на саммите мира: названа причина
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не будет присутствовать на саммите мира в Швейцарии 15-16 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Нет, я не буду принимать непосредственное участие", - сказал Гросси.
По его словам, такое решение объясняется стремлением МАГАТЭ "не смешивать политические соображения с технической работой".
"В рамках очень осторожного подхода и недопущения смешения политических соображений с нашей технической работой, мы не собираемся присутствовать там (на саммите мира, - ред)", – сказал гендиректор.
В то же время Гросси уже выразил министру иностранных дел Швейцарии надежду, что роль агентства будет обсуждаться на саммите.
"И что важность и усиление его независимой технической работы будут поддержаны", - добавил он.
Саммит мира
В эти выходные, 15-16 июня, в Швейцарии вот-вот начнется Глобальный саммит мира.
Более 100 лидеров стран и правительств соберутся, чтобы обсудить возможные пути достижения мира в Украине на основе "формулы" президента Владимира Зеленского.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
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