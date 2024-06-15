Гросси не будет на саммите мира: названа причина

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не будет присутствовать на саммите мира в Швейцарии 15-16 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Нет, я не буду принимать непосредственное участие", - сказал Гросси.

По его словам, такое решение объясняется стремлением МАГАТЭ "не смешивать политические соображения с технической работой".

"В рамках очень осторожного подхода и недопущения смешения политических соображений с нашей технической работой, мы не собираемся присутствовать там (на саммите мира, - ред)", – сказал гендиректор.

В то же время Гросси уже выразил министру иностранных дел Швейцарии надежду, что роль агентства будет обсуждаться на саммите.

"И что важность и усиление его независимой технической работы будут поддержаны", - добавил он.

Саммит мира

В эти выходные, 15-16 июня, в Швейцарии вот-вот начнется Глобальный саммит мира.

Более 100 лидеров стран и правительств соберутся, чтобы обсудить возможные пути достижения мира в Украине на основе "формулы" президента Владимира Зеленского.

Подробнее - в материале РБК-Украина.