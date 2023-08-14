Денежная помощь ко Дню Независимости: как получить выплаты

Как получить выплаты

Как отметили в ПФУ, постановлением правительства предусмотрено, что пенсионеры, имеющие право на такую выплату, получат его вместе с пенсией.

Денежные средства на выплату помощи военнослужащим и другим лицам, принадлежащим к ветеранам войны, проходят службу и не являются пенсионерами, ПФУ перечисляет на счета воинских частей, учреждений, организаций, где лица проходят службу.

Другим лицам, имеющим право на разовую денежную выплату и не являющимся пенсионерами и/или не состоящими на службе, помощь выплачивается по их обращениям в органы ПФУ с документами, подтверждающими право на такую выплату, и данными о текущем счете, открытом на нем лица в уполномоченном банке, рассказали в пресс-службе.

Выплаты ко Дню Независимости

В июле Кабмин принял постановление № 754, согласно которому ветераны войны и люди, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат от 450 до 3100 гривен.

Денежная помощь выплачивается в таком размере:

1) лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы - 3 100 гривен;

II группы - 2 900 гривен;

III группы - 2 700 гривен;

2) участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания родителей - 1 000 гривен;

3) лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, - 3 100 гривен;

4) членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно пункту 1 статьи 10 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, а также женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз, - 650 гривен.

5) участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага - 450 гривен.