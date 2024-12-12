Названы два региона Украины, где не вырос уровень бедности во время войны

Есть две области в Украине, где уровень бедности не вырос по сравнению с 2021 годом. Это Закарпатская и Черновицкая.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько.

"Эти два региона, условно не пострадавшие от войны именно в контексте масштабов бедности", - сказала она.

По ее словам, в остальных областях бедность выросла, просто по-разному. Заметно бедность выросла в северных областях - Черниговской, Сумской.

Экономист рассказала, что в таких регионах как Киев, Харьков, Днепр, уровень бедности вырос не столь существенно.

"В среднем по Украине рост составляет 1,7 раза, а в этих регионах - примерно 1,3-1,5 раза. То есть на 30-50%. То есть они в меньшей степени пострадали. Именно за счет того, что они и раньше были центром экономического тяготения, и они ими остались, несмотря на близость войны", - сообщила Черенько.

Экономист сообщила, что очень тяжелая ситуация в Херсоне, "потому что там просто людям негде трудоустроиться". Помимо постоянной очень близкой опасности боевых действий, они еще испытывают большие проблемы в экономической ситуации.

Черенько напомнила, что Госстат остановил все обследования на период военного времени. Поэтому не существует официальной статистики, что происходит на уровне домохозяйства. Однако в конце 2023 года при поддержке детского фонда ООН ЮНИСЕФ провели исследование условий жизни украинских домохозяйств по методологии, приближенной к методологии Госстата. Черенько опирается на эти данные годичной давности.