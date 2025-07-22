Деньги для студентов в Киеве: кто может получить до 25 тысяч гривен от города

Некоторые киевские студенты могут рассчитывать на одноразовую финансовую помощь от города. Для ее получения нужно подать заявку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Киев цифровой .

Условия получения денежной помощи

Выплату предоставляет Департамент социальной и ветеранской политики. Она предусмотрена для студентов - детей из семей Героев Небесной Сотни и погибших защитников Украины.

Сумма помощи колеблется от 2500 до 25 000 гривен, ее выдают 1 раз в год. Для получения выплаты нужно подать заявку, которую рассматривают в течение 30 дней.

Одно из важных условий - человек должен быть зарегистрирован в Киеве более 1 года.

Условия получения выплаты для студентов-киевлян (скриншот)

Как подать заявку на выплату

Лицам, которые соответствуют требованиям, для получения помощи нужно подать пакет документов в Департамент социальной и ветеранской политики: просп. Любомира Гузара, д. 7, кабинет 116.

Или в Киев Милитари Хаб: ул. Крещатик, д. 36, телефон: 0 800 300 633.

Какие документы нужны:

паспорт или ID-карта;

номер налогоплательщика;

документ, подтверждающий родство с Героем Небесной Сотни или защитником;

справка об обучении;

договор об обучении;

квитанции об оплате обучения.

В зависимости от статуса лица могут также понадобиться другие документы, подтверждающие дополнительные льготы. Документы подают в копиях, но нужно при себе иметь оригиналы.

После рассмотрения заявки Департамент социальной и ветеранской политики пришлет ответ на вашу электронную почту. Выплату могут начислить на "Карточку киевлянина" или другой социальный банковский счет. Также помощь можно получить наличными или почтовым переводом по месту получения пенсии или социальной помощи.

Скорость поступления средств также зависит от бюджетного финансирования.

Когда могут отказать в предоставлении помощи

В ряде случаев денежную помощь могут не предоставить, а именно, если: