Деньги на солнечные панели для ОСМД: как через "Дію" получить помощь на свой дом

Для кого работает программа

Проект разработан для того, чтобы в домах были свет, вода, тепло и работали лифты даже во время отключений электроэнергии. Воспользоваться программой могут:

ОСМД;

жилищные кооперативы;

управляющие домами.

За полученные средства можно приобрести и установить солнечные электростанции, генераторы, инверторы, аккумуляторы и другое оборудование для автономного питания.

Как подать заявку

Подать заявку на участие в программе можно через портал "Дія". Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

Подготовить решение. Оформить соответствующее решение собрания ОСМД, кооператива или управляющего.

Оформить соответствующее решение собрания ОСМД, кооператива или управляющего. Зайти на портал. Подать заявку через портал "Дія".

Подать заявку через портал "Дія". Добавить документы. Загрузить все необходимые документы к заявке.

Загрузить все необходимые документы к заявке. Реализовать проект. После согласования получить средства и установить оборудование.

Организация выплат

Программа "СвітлоДІМ" реализуется совместно Министерством развития общин и территорий Украины, Министерством цифровой трансформации Украины с привлечением банков-партнеров. Партнером проекта может быть любой банк Украины.