Общество Образование Деньги Изменения

Деньги на солнечные панели для ОСМД: как через "Дію" получить помощь на свой дом

Фото: ОСМД могут получить деньги на генераторы (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Программа "СвітлоДІМ" продолжает поддерживать многоквартирные дома в стремлении стать энергонезависимыми. Уже выплачено 107,3 млн гривен на приобретение оборудования, обеспечивающего работу критических систем во время обесточиваний.

РБК-Украина со ссылкой на "Дію" рассказывает, как получить деньги на энергоэффективность.

Читайте также: Деньги поступят за 48 часов: как осуществляют выплаты по программе "СвітлоДІМ"

Для кого работает программа

Проект разработан для того, чтобы в домах были свет, вода, тепло и работали лифты даже во время отключений электроэнергии. Воспользоваться программой могут:

  • ОСМД;
  • жилищные кооперативы;
  • управляющие домами.

За полученные средства можно приобрести и установить солнечные электростанции, генераторы, инверторы, аккумуляторы и другое оборудование для автономного питания.

Как подать заявку

Подать заявку на участие в программе можно через портал "Дія". Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

  • Подготовить решение. Оформить соответствующее решение собрания ОСМД, кооператива или управляющего.
  • Зайти на портал. Подать заявку через портал "Дія".
  • Добавить документы. Загрузить все необходимые документы к заявке.
  • Реализовать проект. После согласования получить средства и установить оборудование.

Организация выплат

Программа "СвітлоДІМ" реализуется совместно Министерством развития общин и территорий Украины, Министерством цифровой трансформации Украины с привлечением банков-партнеров. Партнером проекта может быть любой банк Украины.

Напомним, с 30 января ОСМД, кооперативы и управляющие домами могут подать заявку в "Дії" на участие в программе "СвітлоДІМ", которая предусматривает помощь от 100 до 300 тысяч гривен на генераторы, аккумуляторы, солнечные панели и другое альтернативное питание.

Решение по заявке будут принимать за 48 часов. Установить оборудование нужно за 45 дней и отчитаться об использовании денег. В случае нарушения сроков или представления неполных данных в финансировании могут отказать или средства вернутся государству.

ЭлектроэнергияОСМДЖильеОтключения света