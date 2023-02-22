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"Деньги совершают чудеса": Буданов прокомментировал увеличение пожаров на территории России

Фото: начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Значительное увеличение крупных пожаров на территории России в последнее время не случайность. Действуют материальные стимулы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова украинскому Forbes.

"Многое из этого не случайность. Постоянно что-то горит. Сигнализационная аппаратура на железных дорогах, она горит каждый день несколько раз, на разных магистралях постоянно на 2-3 часа, иногда на 5-6 часов, приостанавливается на всем участке движение. Понятно, что оно не просто так горит", - сказал он.

Отвечая на вопрос, помогают ли в увеличении пожаров украинцы в России, Буданов объяснил: "Почему только украинцы? Я бы сказал так - деньги совершают чудеса".

Напомним, большие пожары на территории России происходят каждый день. Например, 22 февраля в Красноярске сгорел склад горящий склад с бытовой техникой, среди которых холодильники, из которых россияне изымают полупроводники для военной промышленности.

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