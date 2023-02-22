"Деньги совершают чудеса": Буданов прокомментировал увеличение пожаров на территории России

"Многое из этого не случайность. Постоянно что-то горит. Сигнализационная аппаратура на железных дорогах, она горит каждый день несколько раз, на разных магистралях постоянно на 2-3 часа, иногда на 5-6 часов, приостанавливается на всем участке движение. Понятно, что оно не просто так горит", - сказал он.

Отвечая на вопрос, помогают ли в увеличении пожаров украинцы в России, Буданов объяснил: "Почему только украинцы? Я бы сказал так - деньги совершают чудеса".