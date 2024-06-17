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Деньги на новое жилье от єВідновлення. Как получить и на какие суммы можно рассчитывать

Фото: Отстройка разрушенного из-за войны жилья в Украине (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В Украине продолжается масштабная программа єВідновлення: тысячи жилых зданий из-за войны разрушены, и пострадавшие владельцы могут подать заявки на компенсацию средств. На новые дома, приобретенные с помощью программы компенсаций єВідновлення, украинцы в течение всего одного месяца потратили более 1 млрд гривен.

Как подать заявку на участие в программе єВідновлення в 2024 году и какие есть притери, в комментарии РБК-Украина рассказывает адвокат судебной практики юридической компании "Де-Юре" Владислав Мартынчук.

Содержание:

Кому и как компенсируют деньги по программе єВідновлення

Возмещение за разрушенные дома предоставляют в следующих условиях:

  • ущерб и разрушение были нанесены вооруженной агрессией РФ с 24 февраля 2022 года;
  • жилье расположено на территории Украины, которая не была оккупирована по состоянию на дату 24 февраля 2022 года;
  • данные о праве собственности имелись в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество;
  • дом полностью разрушен или поврежден настолько, что его невозможно отремонтировать.

Заявку на компенсации можно подать онлайн через приложение "Дия". Также – подать через ЦНАП, орган социальной защиты или нотариуса. Заявку рассматривает специальная Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества.

Фото: В Украине продолжается масштабная программа єВідновлення (Getty Images)

Как получить помощь на восстановление жилья

Можно получить компенсацию в двух формах:

  1. в формате сертификата для приобретения жилья;
  2. в виде денежной суммы для самостоятельной стройки.

Сертификат пострадавшие могут использовать на покупку как уже существующего объекта недвижимости, так и для инвестирования на этапе строительства. Во втором случае есть несколько к застройщику. Например, он не должен находиться в процедуре банкротства, нужно, чтобы у него были все разрешения на строительные работы и так далее.

"Для использования сертификата, перед приобретением жилья необходимо сообщить о намерении заключить соответствующую сделку (скажем, через нотариуса) и дождаться согласования. После этого у человека есть 30 дней на заключение договора. Сведения о заключении договора вносятся в реестр, а затем деньги по сертификату перечисляют на счет продавца", – отмечает Владислав Мартынчук.

Для получения компенсации следует открыть в банке специальный счет для зачисления средств.

Обратите внимание. Деньги можно потратить только на приобретение строительных материалов и на проведение строительных работ (конкретный перечень товаров и услуг приводится в законодательстве) в утвержденном списке продавцов (находится в открытом доступе).

Фото: Средства можно потратить только на приобретение строительных материалов и проведение строительных работ (Getty Images)

Сколько денег могут выплатить

После получения и рассмотрения заявления комиссия должна осмотреть поврежденный объект (если обследование не проводилось раньше) и рассчитает размер компенсации в соответствии с методикой ("чек-лист"). В настоящее время предельный размер компенсации составляет 200 000 грн.

Уже в третьем этапе действия программы есть Восстановление предельный размер компенсации по отдельным видам недвижимости будет больше. Для квартир в многоквартирном доме максимальный размер возмещения составит 350 000 грн ., а для одноквартирных, сблокированных или усадебных домов – 500 000 грн.

Вырученные деньги можно потратить исключительно на приобретение строительных материалов и строительных работ (конкретный перечень товаров и услуг приводится в законодательстве) у утвержденного перечня продавцов (находится в открытом доступе).

Между тем, в Украине активно действует программа есть Обитель: учителя, военные, медики и ученые могут получить кредиты на жилье под 3%, а другие категории – по ставке 7%. Что учитывать потенциальным умникам, читайтев материале РБК-Украина .

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