Части заявителей на компенсацию "єВідновлення" отказывают: как этого избежать

На новые дома, приобретенные с помощью программы компенсаций "єВідновлення", украинцы в течение месяца потратили более 1 млрд гривен, при этом отказали в компенсации за уничтоженное жилье только 386 заявителям. Одна из основных причин - уничтоженное жилье не было внесено в Государственный реестр вещных прав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, по состоянию на 7 апреля жилищные сертификаты "єВідновлення" на сумму 9,1 млрд гривен выдали 5246 заявителям, по состоянию на 6 мая общая сумма выданных сертификатов достигла 10,6 млрд. Именно такую сумму могут потратить на приобретение новых домов 6303 владельца сертификата.

"Мы видим, что сейчас выдается более 1 тыс. жилищных сертификатов в месяц. За этот же период сумма компенсаций, выдаваемых гражданам, чье жилье уничтожено в результате российской вооруженной агрессии, растет в среднем на 1 млрд гривен. Более того, мы видим. , что украинцы в среднем тратят на приобретение нового жилья более 1 млрд гривен за тридцать дней", - отметила Шуляк.

Она объяснила - по состоянию на 7 апреля сумма средств, которую украинцы потратили на приобретение жилья в обмен на сертификаты, составила 4 млрд гривен. А уже через месяц она пересекла отметку в 5,4 млрд. гривен.

По ее словам, показательным аргументом в пользу того, что программа действительно работает, является количество отказов по ней: люди понимают, что "єВідновлення" - не та государственная программа, где положительного решения можно ждать годами и далеко на факт, что будет в их пользу.

В течение месяца в жилищном сертификате "єВідновлення", который можно обменять на новый дом, отказано лишь 386 заявителям. Более того, общее количество отказов постепенно уменьшается.

"В период с 7 апреля по 6 мая на компенсацию за уничтоженное жилье направилась 1651 семья. И отказано лишь 23% из них. При этом у, например, процент отказов по состоянию на 3 марта составил 34%", - пояснила она.

В перечне основных причин отказа - случаи, когда жилье не зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав (ГРВП). Именно поэтому, отметила Шуляк, все правоучредительные документы, право собственности на квартиру, на дом, нужно обязательно взять, пойти к нотариусу, ЦПАУ или к государственному регистратору и проверить, внесены ли данные в такой Реестр - поскольку он начал работать только с 2013 года, очень много недвижимости туда до сих пор не внесено. Поэтому людям в компенсации, к сожалению, отказывают, поскольку запись в ГРВП позволяет убедиться, что претендует на компенсации именно собственник уничтоженного жилья.

"Мы понимаем, что часть людей еще доносит данные, кто-то пытается восстановить правоучредительные документы, потому что у многих они либо сгорели, либо вообще были утеряны. Поэтому важно, чтобы у ГРВП была соответствующая запись. Если ее нет, получить право на компенсацию человек может только через суд. Но как показывает судебная практика - это тоже не больно и не страшно, поскольку суды обычно выносят такие решения в пользу истцов", - отметила Шуляк.

Она также добавила, что качество работы программы, непосредственно влияющей на количество отказов в компенсациях как за уничтоженное, так и за поврежденное жилье, постоянно улучшается. В частности, этому очень помогло проведение публичных консультаций осенью прошлого года, на которых общественность и получатели компенсации сумели подсветить некоторые недостатки работы "єВідновлення".