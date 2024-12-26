Деньги не главное. Кто из беженцев первым вернется в Украину после войны

"Сыграть роль может то, что вернется часть мигрантов, которая ценит свои прошлые карьерные достижения. Это те, кто в Украине работал на престижных работах, а за рубежом мало кто может устроиться на аналогичные", - сказал он.

Эксперт считает, что "большинству там предлагают работы достаточно простые".

"Ощущение снижения социального статуса - это очень серьезный удар, в том числе психологический. И возможность восстановить этот статус даже при меньших заработках - это тоже может быть стимулом для возвращения", - добавил Позняк.

Он отметил, что хотя заработки в Украине меньше, но и цены обычно ниже, чем в странах Евросоюза. "Покупательная способность - это все-таки не то же самое, что заработная плата", - заявил он.

При этом он напомнил общую миграционная закономерность: чем дольше длится сама миграция, тем большая доля мигрантов не вернется. "Это фактор, который имеет место во все времена у всех народов", - сказал Позняк.

Напомним, большинство опрошенных украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии (66%) скорее или полностью удовлетворены своими нынешними условиями проживания в новой стране.

У респондентов спросили, при каких условиях они вернулись бы в Украину. Относительно чаще респонденты говорили о нормальной работе критической инфраструктуры (34%) и безопасности (34%). Далее следуют жилищные вопросы (26%) и завершение полномасштабного вторжения (26%). Несколько меньше респондентов говорили о возможности найти работу (16%) и условия для детей посещать школу/сад (13%).