За деньги помогали подключить ЗАЭС к "Росатому": в Харькове задержали группу инженеров-предателей

Правоохранители задержали в Харькове инженеров-проектировщиков, которые за деньги из РФ помогали подсоединить Запорожскую АЭС к "Росатому".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Задержаны шесть бывших чиновников проектных институтов Украины, работавшие на подсанкционный российский "Росатом", - говорится в сообщении.
По заказу компании из РФ они разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации русских атомных станций.
В первую очередь речь идет о Курской, Ростовской, Нововоронежской и Балаковской АЭС.
Также представители "Росатома" планировали привлечь своих приспешников к выполнению высокотехнологичных работ на временно захваченной части территории на юге Украины.
Там фигуранты должны были помочь оккупантам полностью интегрировать Запорожскую атомную электростанцию в энергетическую систему РФ.
СБУ разоблачила и предупредила планы врага, задержав предателей на этапе подготовки проектной документации для агрессора.
"Тем самым украинская спецслужба сорвала попытки "Росатома" получить доступ к стратегически важным украинским технологиям", - говорится в сообщении.
Основным фигурантом производства руководитель проектной организации в Харькове. Чиновник наладил контакт с рашистами из-за своего родственника - владельца российской компании, выполняющей подряды "Росатома".
Контакт между собой поддерживали через популярный мессенджер и электронную почту.
К преступной деятельности харьковчанин привлек еще пятерых местных ученых в области атомной энергетики.
За сотрудничество с кафирами фигуранты получали из России вознаграждение в криптовалюте. Денежные средства поступали на криптокошельки подставных лиц, которые затем обналичивали полученные суммы и передавали их проектантам.
Все шесть задержанных сообщены о подозрении по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
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