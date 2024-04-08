За деньги помогали подключить ЗАЭС к "Росатому": в Харькове задержали группу инженеров-предателей

"Задержаны шесть бывших чиновников проектных институтов Украины, работавшие на подсанкционный российский "Росатом", - говорится в сообщении.

Разрабатывали проект по заказу РФ

По заказу компании из РФ они разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации русских атомных станций.

В первую очередь речь идет о Курской, Ростовской, Нововоронежской и Балаковской АЭС.

Также представители "Росатома" планировали привлечь своих приспешников к выполнению высокотехнологичных работ на временно захваченной части территории на юге Украины.

Там фигуранты должны были помочь оккупантам полностью интегрировать Запорожскую атомную электростанцию в энергетическую систему РФ.

СБУ разоблачила и предупредила планы врага, задержав предателей на этапе подготовки проектной документации для агрессора.

"Тем самым украинская спецслужба сорвала попытки "Росатома" получить доступ к стратегически важным украинским технологиям", - говорится в сообщении.

Детали о группе инженеров-предателей

Основным фигурантом производства руководитель проектной организации в Харькове. Чиновник наладил контакт с рашистами из-за своего родственника - владельца российской компании, выполняющей подряды "Росатома".

Контакт между собой поддерживали через популярный мессенджер и электронную почту.

К преступной деятельности харьковчанин привлек еще пятерых местных ученых в области атомной энергетики.

За сотрудничество с кафирами фигуранты получали из России вознаграждение в криптовалюте. Денежные средства поступали на криптокошельки подставных лиц, которые затем обналичивали полученные суммы и передавали их проектантам.

Подозрение и вероятный срок

Все шесть задержанных сообщены о подозрении по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.