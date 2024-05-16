Денег на пенсии достаточно: ПФУ обнародовал бездефицитный проект бюджета на 2024 год

Согласно проекту, собственные доходы фонда будут составлять 574 млрд гривен, в том числе по общеобязательному государственному пенсионному страхованию - 536 млрд. гривен, поступления из государственного бюджета Украины единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц - 26,9 млрд гривен.

Кроме того, средства государственного бюджета Украины на финансовое обеспечение выплаты пенсий по пенсионным программам составят 244,9 млрд гривен (в том числе на пенсии военным - 243,4 млрд гривен).

Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины - 0.

Всего расходы фонда составят 872,2 млрд гривен, в том числе 49,9 млрд гривен на жилищные субсидии и льготы.