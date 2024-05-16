RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Денег на пенсии достаточно: ПФУ обнародовал бездефицитный проект бюджета на 2024 год

Фото: Пенсии в Украине будут выплачиваться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Проект бюджета Пенсионного фонда Украины на 2024 год не предусматривает дефицит и покрытие недостатка средств из государственного бюджета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно проекту, собственные доходы фонда будут составлять 574 млрд гривен, в том числе по общеобязательному государственному пенсионному страхованию - 536 млрд. гривен, поступления из государственного бюджета Украины единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц - 26,9 млрд гривен.

Кроме того, средства государственного бюджета Украины на финансовое обеспечение выплаты пенсий по пенсионным программам составят 244,9 млрд гривен (в том числе на пенсии военным - 243,4 млрд гривен).

Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины - 0.

Всего расходы фонда составят 872,2 млрд гривен, в том числе 49,9 млрд гривен на жилищные субсидии и льготы.

 

Напомним, в 2023 году в бюджет Пенсионного фонда из всех источников финансирования поступило 777,3 млрд гривен. Собственные доходы ПФУ составили 489,0 млрд гривен (из которых 24,2 млрд гривен – государственного бюджета единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц); средства госбюджета на выплаты пенсий, назначенных по пенсионным программам, и покрытие дефицита средств ПФУ - 249,4 млрд гривен, средства на выплату льгот и жилищных субсидий - 35,5 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд УкраиныПенсии в Украине