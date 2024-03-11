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Денег на эксплуатацию дорог может не хватить даже на полгода, - Кубраков

Украина, Понедельник 11 марта 2024 11:11
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Денег на эксплуатацию дорог может не хватить даже на полгода, - Кубраков Фото: министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Наталия Гурковская

У Минвосстановления есть средства на часть года только на эксплуатацию дорог. Имеющихся ресурсов может не хватить даже на первую половину года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам министра, состояние дорог в некоторых регионах, не отремонтированных до 2021 года, неудовлетворительное, они буквально "сыпятся". Впрочем, несмотря на нехватку средств в государственном бюджете, Минвосстановление работает с ЕБРР, Европейским инвестиционным банком и Всемирным банком, чтобы привлечь новые кредиты и держать хотя бы основную международную сеть в нормальном состоянии.

Кубраков отметил, что проекты за средства международных доноров будут касаться преимущественно дорог, ведущих к границам и пунктам пропуска. В то время с дорогами, ведущими к линии фронта, международные банки работать не будут.

"Для фронтовых дорог остается только госбюджет", - объяснил министр.

Ремонт дорог в Украине

В 2022 году Комитет Верховной рады по вопросам бюджета поддержал правительственный законопроект об использовании средств государственного дорожного фонда. Тогда планировалось восстановить ремонт дорог за средства этого фонда.

В середине ноября 2023 года сообщалось, что в 2024 году поступления из государственного Дорожного фонда будут направлены в общий фонд госбюджета. На дороги останется три источника.

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