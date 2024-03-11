Денег на эксплуатацию дорог может не хватить даже на полгода, - Кубраков
У Минвосстановления есть средства на часть года только на эксплуатацию дорог. Имеющихся ресурсов может не хватить даже на первую половину года.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
По словам министра, состояние дорог в некоторых регионах, не отремонтированных до 2021 года, неудовлетворительное, они буквально "сыпятся". Впрочем, несмотря на нехватку средств в государственном бюджете, Минвосстановление работает с ЕБРР, Европейским инвестиционным банком и Всемирным банком, чтобы привлечь новые кредиты и держать хотя бы основную международную сеть в нормальном состоянии.
Кубраков отметил, что проекты за средства международных доноров будут касаться преимущественно дорог, ведущих к границам и пунктам пропуска. В то время с дорогами, ведущими к линии фронта, международные банки работать не будут.
"Для фронтовых дорог остается только госбюджет", - объяснил министр.
Ремонт дорог в Украине
В 2022 году Комитет Верховной рады по вопросам бюджета поддержал правительственный законопроект об использовании средств государственного дорожного фонда. Тогда планировалось восстановить ремонт дорог за средства этого фонда.
В середине ноября 2023 года сообщалось, что в 2024 году поступления из государственного Дорожного фонда будут направлены в общий фонд госбюджета. На дороги останется три источника.
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