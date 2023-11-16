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Средства Дорожного фонда передадут в госбюджет: какие расходы оставят на дороги

Украина, Четверг 16 ноября 2023 14:43
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Средства Дорожного фонда передадут в госбюджет: какие расходы оставят на дороги Фото: дороги будут ремонтировать за счет остатков средств (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В 2024 году поступления из государственного Дорожного фонда будут направлены в общий фонд госбюджета. На дороги останется три источника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как отметили в пресс-службе, соответствующий ресурс (94,7 млрд гривен) будет сформирован за счет акцизов с авто и горючего, а также других платежей, из которых финансировалось строительство и ремонт дорог.

Средства Дорожного фонда передадут в госбюджет: какие расходы оставят на дороги

Ресурсы на дороги

При этом в следующем году дорожная отрасль продолжит получать финансирование благодаря трем ключевым источникам.

Остатки средств, источником формирования которых были доходы государственного дорожного фонда по состоянию на 1 января 2024 года, которые не использованы в предыдущие бюджетные периоды (2021-2023 годы), будут использоваться для обеспечения безотлагательных мер, связанных с содержанием дорог в зимний период.

Дороги, необходимые для военных нужд, будут финансироваться за счет средств из резервного фонда Правительства Украины.

Кроме того, строительство и ремонт дорог также запланировано в рамках проектов, финансируемых международными финансовыми организациями и правительствами стран-партнеров, добавили в Минфине.

Напомним, с 1 января 2024 года Дорожный фонд будет передан в общий фонд бюджета.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Дорожный фонд Украины невозможно ликвидировать, впрочем, он фактически нулевой. По словам премьер-министра, во избежание коллапса было заложено 3 млрд гривен на зимнее содержание дорог. Также есть средства для поддержки дорог и мостов критической инфраструктуры.

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