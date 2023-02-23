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Громов заявил, что ВСУ "свели на нет" наступление россиян возле Кременной

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Украина, Четверг 23 февраля 2023 15:53
Громов заявил, что ВСУ "свели на нет" наступление россиян возле Кременной Фото: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов (t.me/militarymediacenter)
Автор: Наталия Гурковская

Украинская армия "свела на нет" наступление россиян возле Кременной Луганской области. Ситуация на Лиманском направлении стабильная и контролируемая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

"Защитники Украины нанесли противнику потери и свели на нет его попытки наступления в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка, Кременная и Белогоровка", - сказал он.

По словам бригадного генерала, противник пытается на отдельных участках восстановить утраченное положение, но успеха не имеет.

Как сообщалось, россияне в Луганской области понесли серьезные потери, поэтому сегодня на линии фронта фиксируют относительную тишину.

Отметим, за прошедшие сутки, 22 февраля, ВСУ отразили около 90 атак противника. В то же время оккупанты провалили наступление на двух направлениях.

Также ВСУ разбили ДРГ противника, пытавшихся пересечь украинскую границу в Харьковской области, а также успешно контратаковали позиции боевиков ЧВК "Вагнера" возле Бахмута.

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