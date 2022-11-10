Громов о линии обороны оккупантов: подойдем - преодолеем

Украинские военные подробно изучают процесс сооружение российскими оккупантами линии обороны (так называемой "линии Вагнера") и обдумывают, как лучше ее преодолеть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова на брифинге.
По его словам, инженерные заграждения преследуют цель либо запретить, либо усложнить продвижение войск противника. Это могут быть как взрывные, так и не взрывные заграждения.
Однако Громов подчеркнул, что история войн демонстрирует, что на каждое оружие производилось средство противодействия.
"Так, соответственно, и у нас есть средства, и благодаря странам-партнерам, по преодолению взрывных заграждений. В настоящее время мы тщательно изучаем ход сооружение так называемой линии и продумываем, как ее преодолевать. Но могу вам уверенно сказать, что подойдем - преодолеем", - добавил он.
Ранее сообщалось, что россияне строят оборонные противотанковые укрепления ("линию Вагнера") для того, чтобы интегрировать реку Северский Донец в зону обороны и попытаться сдерживать быстрые контрнаступления украинских войск.
Напомним, ранее британская разведка сообщала о том, что оккупанты также укрепляют свои позиции в районах оккупации на юге и востоке Украины. Так, вокруг Мариуполя начали устанавливать железобетонные пирамидальные противотанковые конструкции, известные как "зубы дракона".
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