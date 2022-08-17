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"Гучна ніч": росіяни знову масово атакували Дніпропетровську область

Фото: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenko)
Автор: Марія Кучерявець

У ніч на 17 серпня російські війська масовано обстрілювали Дніпропетровську область. Під атаку потрапили, зокрема, Нікопольський та Криворізький райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Ніч була гучною... Російська армія обстріляла два райони області - Нікопольський та Криворізький. Нікопольський атакували тричі за ніч. По нічному Нікополю ворог зробив 8 пострілів зі ствольної артилерії. У місті понівечені 6 приватних будинків, автівки та газогін. Люди неушкоджені", - написав Резніченко.

За його словами, також по Червоногригорівській громаді росіяни скерували 40 снарядів з "Градів". Через що пошкоджене місцеве підприємство та лінія електропередач.

"Російські снаряди поцілили й у недавно відремонтовану Нікопольську трасу - там утворилися вирви. Минулося без загиблих та поранених", - зазначає Резніченко.

Він повідомив, що по Криворізькому району ворог стріляв з "Ураганів". Під удар потрапила Широківська громада. Без постраждалих та руйнувань.

Фото: російські війська знову масово атакували Дніпропетровську область (facebook.com/Valentyn.Reznichenko)

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли Нікополь та район міста. За словами обласної влади, у місто прилетіло 20 снарядів з реактивної артилерії "Град" та 10 зі ствольної артилерії.

Додамо, що раніше окупанти обстрілювали Дніпропетровську область з "Ураганів".

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НікопольДніпропетровська областьВійна Росії проти України