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Гражданство Украины будут предоставлять при условии сдачи экзаменов по языку и истории

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Украина, Вторник 18 октября 2022 13:41
Гражданство Украины будут предоставлять при условии сдачи экзаменов по языку и истории Фото: Рада планирует ввести экзамены по языку и истории для получения гражданства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла за основу законопроект об условиях принятия в гражданство Украины. Документ в первом чтении поддержали 309 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроектом № 7606 вводится как условие принятия в гражданство сдача экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком

Законом вводится обязательство в течение двух лет с момента принятия в гражданство Украины сдачи экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком и представление документов о сдаче таких экзаменов.

Напомним, в июле Кабинет министров внес в Раду законопроект об установлении дополнительных условий для принятия в гражданство Украины.

Ранее РБК-Украина писала о том, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины.

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