Гражданство Украины будут предоставлять при условии сдачи экзаменов по языку и истории

Верховная рада приняла за основу законопроект об условиях принятия в гражданство Украины. Документ в первом чтении поддержали 309 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Законом вводится обязательство в течение двух лет с момента принятия в гражданство Украины сдачи экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком и представление документов о сдаче таких экзаменов.

Законопроектом № 7606 вводится как условие принятия в гражданство сдача экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком

Напомним, в июле Кабинет министров внес в Раду законопроект об установлении дополнительных условий для принятия в гражданство Украины.

Ранее РБК-Украина писала о том, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины.

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