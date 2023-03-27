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В Молдове стартуют учения с участием войск трех стран НАТО

Фото: В Молдове стартуют военные учения (Минобороны Молдовы)
Автор: РБК-Украина

В Минобороны Молдовы предупредили граждан о предстоящих военных учениях с участием союзников и призвали не распространять слухи и предположения по этому поводу.

Об этом сообщили в РБК-Украина, ссылаясь на Минобороны Молдовы.

Напомним, что в ЕС анонсирована дополнительная помощь Молдове, поскольку Россия пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

Также мы ранее писали, что в Молдове предполагают, что ко вбросу о якобы "подготовке терактов" в Приднестровье в начале марта могла быть причастна Россия.

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