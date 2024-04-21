Общественный транспорт в Киеве: где найти маршруты троллейбусов, трамваев и автобусов

Маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев в Киеве можно найти онлайн. Движение некого общественного транспорта можно отслеживать на онлайн-карте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Маршруты общественного транспорта Киева можно:
Добавим, что движение ряда автобусов, троллейбусов и трамвае в Киеве можно отслеживать на онлайн-карте через сервис EasyWay.
Стоимость проезда в городском пассажирском транспорте Киева составляет:
Также можно приобрести проездной, тогда стоимость проезда будет дешевле. Проездной может быть на весь месяц или на половину, на один вид транспорта или несколько.
Напомним, в столице запустили удобную оплату штрафов за проезд без билета - онлайн в несколько "кликов".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.