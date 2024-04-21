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Общественный транспорт в Киеве: где найти маршруты троллейбусов, трамваев и автобусов

Фото: киевлянам напомнили, как найти маршруты троллейбусов, трамваев и автобусов (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Наталья Юрченко

Маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев в Киеве можно найти онлайн. Движение некого общественного транспорта можно отслеживать на онлайн-карте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Маршруты общественного транспорта Киева можно:

Добавим, что движение ряда автобусов, троллейбусов и трамвае в Киеве можно отслеживать на онлайн-карте через сервис EasyWay.

Сколько стоит проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда в городском пассажирском транспорте Киева составляет:

  • автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере - 8 гривен на одну поездку;
  • в городской электричке - 15 гривен на одну поездку;
  • тариф на проезд в метро - 8 гривен на одну поездку.

Также можно приобрести проездной, тогда стоимость проезда будет дешевле. Проездной может быть на весь месяц или на половину, на один вид транспорта или несколько.

 

Напомним, в столице запустили удобную оплату штрафов за проезд без билета - онлайн в несколько "кликов".

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