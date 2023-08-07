RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Общественность будет контролировать местные власти по "єВідновленню", - Шуляк

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Законодательством предусмотрена 30% минимальная квота для представителей общественности в общем составе всех комиссий по рассмотрению компенсаций за поврежденное жилье. На сегодняшний день создано 523 таких комиссий при органах местного самоуправления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Для повышения прозрачности и контроля комиссий в их состав было приобщено больше представителей общественности. 30% от общего количества - минимальная квота для общественности в общем составе всех комиссий по рассмотрению компенсаций за поврежденное жилье. Ранее было предусмотрено, что комиссии на 100% состоят из местных чиновников. Чтобы избежать коррупционных рисков, отныне в соответствующих комиссиях должны быть представители общественности. Это касается каждого села или города", - сообщила Елена Шуляк.

Нардеп обратила внимание на торможение работы комиссий и несвоевременную проработку ими заявлений, что в свою очередь замедляет процесс получения украинцами компенсации за поврежденное имущество. Локомотивом эффективной работы комиссий может стать привлечение общественности к работе комиссий.

"Цифры говорят сами за себя: на сегодня жители Бучанской общины на Киевщине подали 909 заявлений о поврежденном жилье, только 504 с ним проработано, в Днепре -180 заявлений, а обработано 36. Поэтому мы и передали общественным активистам возможность контролировать процессы восстановления в их общинах, мы должны ускорить эти процессы. Речь идет о проверке заявок, решении комиссии о выделении денег и соразмерности выплат. От слаженной работы комиссий с участием общественности будет зависеть своевременность выплаты компенсации гражданам, чье жилье было повреждено в результате российской вооруженной агрессии. комиссий, особенно в городах-аутсайдерах по количеству поданных заявлений", - подчеркнула Шуляк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена ШулякМестное самоуправление