Общины смогут более эффективно восстанавливаться, если будут предлагать бизнесу конкурентные преимущества, - Шуляк

Она отметила, что уже более 200 украинских территориальных общин работают над созданием программ комплексного восстановления (ПКВ) и изучения экономического потенциала общины и, соответственно, предложений, которые могут его усилить и развить – один из факторов, без которых невозможно создание эффективной ПКВ. Следовательно – и невозможно эффективное восстановление общины.

"Когда местные власти приступают к созданию ПКВ, они анализируют множество факторов. Экономический потенциал - один из важнейших. Без развития предпринимательства община не сможет быть способной. Поэтому местные власти должны максимально четко проанализировать, что они могут предложить бизнесу, который захочет работать на ее территории". .Это своего рода синергия – если община и бизнес будут взаимодействовать эффективнее, община сможет более быстро и полноценно восстановиться и в конце концов развиваться”, – пояснила Шуляк.

При этом она подчеркнула, что наряду с экономическим фактором местным властям важно параллельно анализировать демографический, поскольку они также напрямую связаны. В частности, нужно не только предусмотреть, где и как будет работать бизнес в той или иной общине, но и понять, будет ли кому на нем работать.

"Будет ли на территории той или иной общины достаточно людей, чтобы бизнес смог привлечь работников на все процессы? То есть, прежде чем прогнозировать, будет ли бизнес работать, общине нужно сделать определенный прогноз, учитывая, какой будет демографическая ситуация в общине в дальнейшем" , – отметила председатель комитета местного самоуправления и регионального развития.

Не менее, по ее словам, важны для бизнеса вопросы разминирования территорий и функционирования сети государственных услуг. Община должна осознавать, как пострадает бизнес, если те или иные территории, на которых они хотят работать, не смогут быть разминированы в те или иные сроки. Соответственно, местные власти должны понимать, сколько времени и ресурса на это будет потрачено.

"То же касается и сети государственных услуг - учебных заведений, здравоохранения и т.д. Так, в некоторых общинах из-за войны произошел рост численности населения на треть. Как результат - сеть государственных услуг, которая была ориентирована и предыдущее количество населения, сейчас просто не выдерживает". Соответственно, община не сможет быть в состоянии, если эту сеть не отстроить, не перестроить с учетом демографических изменений", - отметила Шуляк.

Она также подчеркнула, что те общины, которые ПКВ уже разработали или на финальном этапе их разработки, сумели почувствовать преимущества от их наличия – имея понятную ПКВ, гораздо проще искать финансирование от доноров и международных фондов. В то же время, имея ПКВ, местные власти могут четче понимать, что предложить бизнесу, чтобы он избрал именно его для своей работы.

"Не будет преувеличением, если скажу, что общины должны ходить за бизнесом и делать все возможное, чтобы он выбрал именно его. Бизнес - это налоги в местные бюджеты, а значит и финансирование процессов по его жизнедеятельности и развитию. Поэтому местные власти должны предлагать конкурентные преимущества своей общины. Где подвести коммуникации? Что сделать, чтобы тот или иной бизнес избрал работать именно на их территории?

Она добавила, что уже разработанные ПКВ проходят публичные обсуждения, к которым все чаще приобщается бизнес. Это необходимое условие для того, чтобы ПКВ была эффективной, поэтому бизнесу нужно становиться более активным участником этих процессов.