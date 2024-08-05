Общины в Украине тестируют цифровую экосистему DREAM для восстановления: какие доступны функции

Она подчеркнула, что новая платформа будет постепенно трансформироваться в единый банк инвестиционных проектов, который будет помогать проектам и донорам находить друг друга.

По ее словам, DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management) – не просто цифровой инструмент, а целая экосистема, которая помогает работать со всеми проектами восстановления и управлять ими момента создания до реализации и завершения. Кроме этого, ее важно использовать как базовый обучающий модуль, в котором будет собрана вся информация о том, как управлять проектами. Это важно, поскольку пока далеко не у всех территориальных общин есть представители органов местного самоуправления, есть соответствующие менеджерские навыки.

"DREAM - это понимание потребностей нашего восстановления, его планирование, привлечение граждан к разработке проектов, привлечение финансирования, в том числе и международного, координирование этого финансирования, подготовка к имплементации проектов, проведение закупок и реализация проектов. Весь этот цикл мы пытаемся сквозно структурировать и цифровизировать", - пояснила глава комитета градостроительства.

Она добавила, что в рамках экспериментального проекта DREAM достаточно неплохо используется на разных уровнях. Подавляющее большинство тестеров функционала – именно общины. Сейчас к этому процессу присоединились около трети из них.

Если общине нужно что-то восстановить или построить, объяснила нардепка, они заходят в DREAM, регистрируют свой инвестиционный профиль, исходя из потребностей, описывают проект восстановления. Этот этап подготовки, сбор всех необходимых данных и интеграций с важными регистрами формирует единый, так сказать, национальный банк проектов, уже готовых к анализу потенциальными партнерами и инвесторами.

"Другими словами, мы предлагаем донорам функционал DREAM для поиска тех или иных проектов, а общинам возможность информирования о возможностях привлечения ресурсов через те или иные программы партнеров. ОБщине больше не нужно бегать по сайтам, соцсетям партнеров по восстановлению, писать кучу писем, ездить по конференциям" , чтобы потенциально удалось познакомиться с потенциальным инвесторам.

По ее словам, эффективность восстановления на средства доноров будет зависеть, в частности, от того, насколько их заявления на финансирование соответствуют практикам международных партнеров. Другими словами, общины должны, так сказать, говорить на языке наших международных партнеров. Благодаря этому актуальные для международных инвесторов вопросы типа энергоэффективности, инклюзивности, землеотвода, разрешений и т.д. уже будут структурированы в DREAM.

Другой немаловажный момент, отметила Шуляк, связанный с секторальной стратегией восстановления и развития общин. Для понимания: есть опорные, то есть кластерные, учреждения здравоохранения, образования и т.д. И благодаря DREAM потенциальный инвестор будет четко видеть, являются ли инициированные общинами проекты восстановления частью секторальной стратегии.

"Довольно часто сейчас та или иная община хочет восстановить больницу, которая, исходя из стратегической рамки, не приоритетна, поскольку она не кластерна, не опорна. Соответственно, нет четкого понимания, как обеспечивать финансовую постоянство этой больницы, откуда платить зарплаты врачам, обеспечивать оборудованием, лекарственными средствами и будет ли там вообще достаточное количество спроса на ее услуги. Но из-за тех или иных аспектов, в частности - из-за эмоциональной привязанности, в нее инвестируются средства", - отметила Елена Шуляк.

Она также подчеркнула, что важно, чтобы потенциальный инвестор видел четкую стратегическую рамку и имел все необходимые данные для принятия решения по этой больнице.

В ходе публичных консультаций, посвященных законопроекту "Об основных принципах обновления", участники предложили важные предложения по доработке системы. Среди них в частности: