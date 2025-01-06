Громады теперь могут влиять на перераспределение местных бюджетов, а депутаты обязаны отчитываться перед ними

Речь идет, по ее словам, о принятом в 2024 году законопроекте №7283, который 6 января подписал президент Владимир Зеленский. Он является одним из ключевых для того, чтобы способствовать децентрализационным процессам в Украине.

Местные депутаты будут обязаны отчитываться перед жителями - до сих пор это происходило раз в год. Но теперь депутаты будут обязаны не просто отчитываться перед своей общиной, а делать это на открытых встречах, где будут отвечать на вопросы, вести активную дискуссию, публиковать свои отчеты, чтобы избиратели видели, что делает избранный ими местный депутат.

Еще одна важная норма, которую вводит поддержанный сегодня законопроект - введение местных референдумов. До завершения военного положения, согласно Закону, они невозможны, но после его завершения их обязательно начнут проводить.

"К такому формату волеизъявления нужно готовиться уже сегодня, ведь таким инструментом как референдум мы будем пользоваться после победы. Без этого не обойтись", - отметила нардеп.

Также отныне большее влияние будут иметь электронные петиции, поскольку их результаты обяжут рассматривать гораздо оперативнее - на очередной сессии горсоветов. Другой важный пункт закона, который вступает в силу с сегодняшнего дня - установление обязанности сельского, поселкового, городского совета утверждать устав территориальной общины. До 1 января 2027 года ОМС должны привести в соответствие с законом действующий устав территориальной общины или утвердить новый.

По словам Шуляк, к первой редакции принятого законопроекта №7283 было подано немало поправок, которые в конце концов были учтены и законопроект наконец поддержали в парламенте. Для продолжения реформы децентрализации он - один из ключевых, поскольку предусматривает активное участие людей в жизнедеятельности общества не только на период выборов, но и между ними.

"Мы четко осознавали, что некоторые законодательные изменения, необходимые для реализации принципов народовластия, "провисают" далеко не первый год, если не десятилетия. Кроме этого, многие важнейшие децентрализационные законопроекты забуксовали на уровне Конституции из-за войны. Но с сегодняшнего дня один из них, который внедряет необходимые эффективные инструменты местной демократии, наконец вступает в силу", - резюмировала Шуляк.