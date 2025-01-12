Из громады на границе Черниговской области эвакуировали десятки жителей

В Черниговской области продолжается эвакуация жителей приграничной Семеновской громады, которая подвергается обстрелам со стороны войск РФ. За три дня было вывезено более пятидесяти местных жителей.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook- страницу руководителя гуманитарной миссии "Пролисок" Евгения Каплина.

Отмечается, что вчера в субботу из Семеновской громады гуманитарная команда эвакуировала 24 местных жителей. Среди них - 4 ребенка и 10 маломобильных лиц. Для этого использовали специальный медицинский транспорт, также присутствовал медицинский персонал.

"Все эвакуированные перемещены в пределах Черниговской области к родственникам или в места временного проживания внутренне перемещенных лиц на территории города Чернигов", - рассказал глава гуманитарной миссии.

Он добавил, что все нуждающиеся были обеспечены временным жильем в общежитиях и модульных городках в Чернигове. Эвакуация проводится бесплатно.

Эвакуация жителей Семеновской громады Черниговской области из-за российских обстрелов (фото: facebook.com/evgeny.kaplin)

За день до этого также был проведен один эвакуационный автобусный рейс из приграничной Семеновской громады - в областной центр.

В публикации гуманитарной миссии "Пролисок" в сети в четверг также говорится, что в тот день из Семеновки эвакуировали 27 жителей.

Указывается, что к команде этой гуманитарной миссии обратились местные жители и представители горсовета "с просьбой о помощи в эвакуации гражданского населения из населенных пунктов Семеновской городской громады, которые в эти дни находятся под постоянными атаками российских террористов".

На границе Черниговской области эвакуируют жителей Семеновской громады (фото: facebook.com/evgeny.kaplin)

Справка: город Семеновка входит в Новгород-Северский район Черниговской области. По данным на сентябрь 2023 года, население составляло около 5600 человек.

Этот город расположен в 10 км от границы с РФ. С начала широкомасштабного вторжения российских оккупантов постоянно страдает от обстрелов.

Обстрелы Семеновки

Ранее сообщалось, что вечером 4 января российские захватчики нанесли удары по приграничной Семеновке Черниговской области управляемыми авиабомбами. Оккупанты ударили по центральной части города, и были повреждены админздание, больница, кафе, жилые дома и автомобили.

Сначала местные власти и полиция сообщили о семи пострадавших в результате атаки. Но утром 5 января стало известно, что количество раненых в Семеновке возросло до девяти человек.

7 января утром росармия снова несколько раз обстреляла Семеновку. Из-за вражеских атак были ранены три местных жителя, были разрушения в городе.