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Общины могут покупать средства РЭБ для противодействия российским ракетам и дронам, - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Местные общины могут закупать средства РЭБ у гражданских производителей для защиты от вражеских ракет и дронов.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Это стандартная практика (противодействие вражеским воздушным атакам с помощью средств радиоэлектронной борьбы, - ред.) У нас есть предприятия, которые давно этим занимаются. Сейчас немало гражданских предприятий приобщены к изготовлению систем РЭБ", - заявил он. 

По его словам, сейчас в этом направлении ведется активная работа.

"И это то, что могут закупать местные общины, привлекать ресурс. Оружие же не купишь - стрелковое, пушки, и ПВО не купишь, но системы РЭБ, в частности гражданских производителей, если они рабочие, их надо проверять - это помогает сохранить жизнь. И от дронов работает РЭБ, и может влиять на средства воздушного нападения противника. Ракета может быть отведена, не долететь до своей цели", - заявил Игнат. 

Он добавил, что сейчас руководители определенных компаний уже думают о своей личной защите, чтобы защитить свои объекты.

"Это уже делается... За этим будущее. Не нужно тратить дорогие ракеты, если можно таким образом остановить врага", - заявил представитель Воздушных сил.

Защита от беспилотников

Недавно вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров заявлял, что Украина планирует увеличить производство защиты от вражеских беспилотников. В частности, средства радиоэлектронной борьбы и наземных беспилотных платформ.

Япония выделяет для помощи Украине 37 млн. долларов. Их направят на закупку систем для обнаружения дронов.

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