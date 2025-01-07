Общинам запретили использовали ДПТ для нового строительства

По ее словам, этот коррупционный инструмент годами использовали отдельные строительные компании в сговоре с местными властями, поскольку законодательство это позволяло.

С 1 января 2025 года вступил в силу запрет на ДПТ и отныне выделение земельных участков под застройку возможно только с помощью плана пространственного развития (ППР), что будет означать фактический знак "стоп" для хаотичной застройки и различных видов земельного рейдерства.

Она пояснила, что более половины украинских городов не имеет актуального Генерального плана - стратегического документа развития любого населенного пункта. Столица - не исключение, поскольку Киев живет по Генплану, принятому еще в 2002 году, то есть он очень устаревший.

"Этим пользовались недобросовестные застройщики, которые в сговоре с местными властями проталкивали ДПТ, которые "уточняли" генплан так, что прямо противоречили ему. В дальнейшем, именно на основании таких ДПТ определялось целевое назначение земельных участков, которые отводились под застройку и получались соответствующие разрешительные документы. Как следствие - постоянная авральная борьба с хаотичными застройками, перегруженными автодорогами, коммунальными коллапсами и т.д", - отметила Шуляк.

При этом, парламентарий отметила, что с 1 января использование ДПТ стало невозможным - вступил в силу закон №711 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно планирования использования земель". Согласно ему, чтобы изменить целевое назначение земли, или выделить участок под застройку община отныне должна руководствоваться комплексным планом пространственного развития территории территориальной общины или актуальным, а не устаревшим генпланом планом населенного пункта. И план пространственного развития должен быть у каждой общины. Это, убедила Шуляк, должно положить конец карманным ДПТ в интересах отдельных строительных компаний в сговоре с местными властями.

"Новый документ является одновременно и градостроительной документацией на местном уровне и документацией по землеустройству. Он охватывает всю территорию общины и не имеет срока действия, однако очень гибкий, ведь изменения можно вносить ежегодно. И именно эта документация будет определять, где будет строиться садик, школа или жилье, где будет развиваться промышленность, а где природные парки", - объясняет Шуляк.

Комплексный план делит территорию громады на функциональные зоны - жилая застройка, промышленность и тому подобное. Для каждой такой зоны определены перечни видов целевого назначения земельных участков, и именно из этого перечня владелец может самостоятельно выбрать тот, который, по его мнению, является наиболее перспективным.

"То есть нельзя, например, выбрать "жилищное строительство" на территории, которую комплексный план определил, как "промышленную" и наоборот. Это правило касается как частных собственников, так и органов, уполномоченных распоряжаться земельными ресурсами: нельзя выделить кому-то земельный участок, целевое назначение которого не согласуется с функциональным зонированием, определенным комплексным планом", - уточняет Шуляк.

"Еще один важнейший в контексте антикоррупционных механизмов - публичность планов пространственного развития. Во-первых, их создание будет возможным только с учетом общественного мнения жителей общины. Во-вторых, такой план должен обязательно пройти независимую экспертизу. В-третьих, эта информация будет абсолютно открытой, то есть, каждый житель общины сможет посмотреть, для чего планируется использовать те или иные территории, имеющиеся на соответствующей территории ограничения в использовании земель в сфере застройки (например, относительно предельно допустимой высотности застройки, соблюдения режима охранных зон и т.д.)", - отметила Шуляк.

По ее словам, важнейшим пунктом Закона №711 является то, что планы пространственного развития распространяются не только на населенные пункты общины, но и на территории за ее пределами. То есть, строить в пригородах также можно будет только при условии, если это согласуется с ППР.

В то же время нардеп подчеркивает - проблема в том, что далеко не у всех общин уже есть планы пространственного развития. Из-за того, что процесс создания плана пространственного развития для общин новый и, соответственно, сложный, с ним не спешат. Однако на сегодня для облегчения и упрощения этого процесса предлагается сразу два инструмента. Это градостроительный кадастр государственного уровня, который уже начал работать, а также программы комплексного восстановления (ПКВ), данные из которых могут стать основой планов пространственного развития.

"Планы пространственного развития означают создание качественной градостроительной документации. А это фактический знак "стоп" различным видам рейдерства, появлению незаконных долгостроев, самостроев и различного мошенничества в сфере градостроительства. К тому же, качественная градостроительная документация в конечном итоге будет означать увеличение поступлений в местные бюджеты. А это уже весомое преимущество для ОМС, поскольку речь идет как минимум на 10-20% больше поступлений", - подчеркнула Шуляк.