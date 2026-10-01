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Громадам заблокировали 20 млрд грн платежей: в АГУ предупредили о рисках перед зимой

15:57 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Александр Мороз
Советник главы Ассоциации городов Украины Оксана Продан (фото: Getty Images)

Правительство и Государственная казначейская служба приостановили выплаты и проведение платежей местным громадам на общую сумму около 20 млрд грн из-за мер экономии и дефицита финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советницы главы Ассоциации городов Украины Оксаны Продан.

Правительство приостановило выплаты средств общин, имеющихся на счете в Госказначействе, потому что они хранятся по закону только в государственном банке.

"Правительство сейчас ограничивает в использовании. Это страшно. Если планы энергостойкости, которые утверждались на СНБО, а затем указом президента, формировались по всей стране, и на них тогда называли цифру примерно 250 млрд гривен по всей стране нужно было использовать, то ничего из этих средств государство не выделило напрямую громадам", - заявила советница главы АГУ.

По ее словам, если средства выделялись, они выделялись исключительно на Агентство восстановления и сейчас остановились платежи именно по средствам, принадлежащим громадам.

Оксана Продан отметила, что деньги, которые есть у громад, они не могут использовать для подготовки к зиме.

"Те средства, которые есть в общинах, они не могут использовать для того, чтобы заплатить за генераторы, за аккумуляторы и т.д. Это проблема, потому что две недели осталось до официального начала отопительного сезона. Мы всегда до последнего надеемся, что мы успеем. А сегодня правительство говорит: "давайте в декабре", - отметила Продан.

Как сообщалось ранее, 28 сентября премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство остановило финансирование всех капитальных расходов из-за нехватки денег в бюджете.

По его словам, причина нехватки средств - власти не успели выполнить часть взятых на себя обязательств перед международными партнерами, поэтому запланированное финансирование от них не поступило.

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