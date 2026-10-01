Громадам заблокировали 20 млрд грн платежей: в АГУ предупредили о рисках перед зимой

Правительство приостановило выплаты средств общин, имеющихся на счете в Госказначействе, потому что они хранятся по закону только в государственном банке.

"Правительство сейчас ограничивает в использовании. Это страшно. Если планы энергостойкости, которые утверждались на СНБО, а затем указом президента, формировались по всей стране, и на них тогда называли цифру примерно 250 млрд гривен по всей стране нужно было использовать, то ничего из этих средств государство не выделило напрямую громадам", - заявила советница главы АГУ.

По ее словам, если средства выделялись, они выделялись исключительно на Агентство восстановления и сейчас остановились платежи именно по средствам, принадлежащим громадам.

Оксана Продан отметила, что деньги, которые есть у громад, они не могут использовать для подготовки к зиме.

"Те средства, которые есть в общинах, они не могут использовать для того, чтобы заплатить за генераторы, за аккумуляторы и т.д. Это проблема, потому что две недели осталось до официального начала отопительного сезона. Мы всегда до последнего надеемся, что мы успеем. А сегодня правительство говорит: "давайте в декабре", - отметила Продан.