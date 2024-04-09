Общинам в Украине хотят помочь с реализацией социальных проектов и привлечением инвестиций: что известно

По ее словам, закон "О сотрудничестве территориальных общин", ставший законодательной основой для объединения усилий общин для решения сложных вопросов, был принят 14 июня 2014 года и стал одним из передовых в направлении децентрализации. За это время общины заключили тысячи договоров о межмуниципальном сотрудничестве, формы которого становятся все более сложными с точки зрения реализации.

"Только в течение февраля 2023 года 630 общин заключили более 430 договоров о межмуниципальном сотрудничестве. Однако некоторые все еще не начали применять этот инструмент несмотря на то, что в этом требуется дальнейшее продвижение реформы децентрализации. Нам важно дать им рекомендации, чтобы расширить возможности применения такого инструмента, в частности, и привлечение донорских и инвестиционных средств в важные проекты на местах", - убеждена Шуляк.

Другим важным фактором в пользу пересмотра законодательства стало появление за 10 лет новых современных форм возможного сотрудничества, а также полномасштабное вторжение, что внесло значительные коррективы в жизнедеятельности общин.

По ее словам, в общинах кое-где все еще считают создание совместных коммунальных учреждений, заведений, организаций и реализацию общих инфраструктурных объектов достаточно сложной формой межмуниципального сотрудничества, однако почти треть общин уже имеют такой опыт и планируют его продолжать.

В пользу заключения договоров о сотрудничестве говорит и финансовая мотивация - большое количество проектов, касающихся восстановления, уже внесены уже в цифровую экосистему восстановления Украины DREAM, поэтому чем больше проектов, которые будут касаться именно сотрудничества на уровне общин, тем больше финансирования можно будет привлечь, ведь донорам интереснее работать с комплексными и глобальными проектами, считает Шуляк.

"Одной из наиболее популярных форм является реализация общих проектов. Вы видите, что очень большое количество общин работает в направлении совместного финансирования и удержания предприятия, принадлежащего одной из территорий, а другая территория, соответственно, присоединяется, чтобы предприятие поддерживать и получать его услуги. Сферы объединения общин – это совместные проекты по гражданской защите, управлению отходами, базовым социальным услугам и инклюзии. В частности, у нас прекрасный опыт пожарной охраны, поэтому мы будем продолжать. Пока планируем сосредоточиться на коммунальных учреждениях, в частности в сфере здравоохранения, ведь в условиях войны произошли изменения из-за миграции наших граждан с временно оккупированных территорий и это увеличивает нагрузку на эту сферу", - резюмировала Шуляк.