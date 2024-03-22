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Община Киева отправит помощь в Харьков и Запорожье, пострадавших от ночной атаки, - Кличко

Пятница 22 марта 2024 19:37
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Община Киева отправит помощь в Харьков и Запорожье, пострадавших от ночной атаки, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко предложил помощь от столицы Харькова и Запорожья, наиболее пострадавших в результате ракетной атаки россиян минувшей ночью. Помощь будет отправлена, как только Киев получит перечень самого необходимого от мэров этих городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева.

"Киев поможет городам, наиболее пострадавшим от варварской атаки врага минувшей ночью. В частности, Харькову и Запорожье. Говорил с их руководителями, предложил помощь. Сейчас они формулируют главные нужды и столица, что сможет, оперативно отправит", - сообщил Кличко.

Также Кличко отметил, что помощь пострадавшим общинам предоставит Ассоциация городов Украины.

"Убежден, что в рамках Ассоциации городов мы можем консолидированно отреагировать и поддержать города и поселки. Определяем, что нужно другим пострадавшим от атаки общинам. Да, чем могут помочь другие общины", - подчеркнул он.

Обстрел Украины 22 марта

Напомним, сегодня, 22 марта, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Это была одна из самых масштабных атак.

Для обстрела россияне применили более 150 дронов и ракет разных типов. Силам ПВО удалось сбить 55 "Шахедов" и 37 ракет.

В частности, россияне направили восемь своих ракет на ДнепроГЭС.

Более подробно о последствиях удара российских террористов –в материале РБК-Украина.

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