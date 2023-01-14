Громада в Харьковской области было полностью обесточена: подробности

В субботу, 14 января, Лозовская громада в Харьковской области была полностью обесточена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Лозовского городского головы Сергея Зеленского.

Зеленский отметил, что больницы работают на генераторах, а критическая инфраструктура снабжена альтернативными средствами связи.

"Лозовская община полностью обесточено. Коммунальные предприятия перешли на аварийные графики", - говорится в сообщении.

Напомним, что в субботу, 14 января, в ряде областей Украины применены аварийные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетных ударов армии РФ.

Украина стремится отстраивать свою энергосистему на принципах децентрализации, устойчивости к военным вызовам, а также развитию зеленой энергетики и ее атомной составляющей как ключевой генерации.

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