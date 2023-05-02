Общины будут принимать участие в решении местных вопросов, - Шуляк

Верховная рада поддержала законопроект №6319, предусматривающий упрощение процедуры создания органа самоорганизации населения и предоставление ему части полномочий органов местного самоуправления, а также средств для осуществления указанных полномочий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа", глава комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

По ее словам, гражданское общество во время полномасштабной войны четко продемонстрировало свою способность активно участвовать в решении государственных и местных дел.

"Именно способность граждан сплачиваться вокруг решения своих потребностей является залогом развития всей нашей страны. И особенно важно это становится в условиях войны", - сказала нардеп.

Законопроект №6319 создает эффективные и действенные законодательные механизмы и условия обеспечения жизнеспособности и влиятельности органов самоорганизации населения.

В документе предусматривается упрощение процедуры создания органа самоорганизации населения. Сегодня же законом об органах самоорганизации населения предусмотрена сложная процедура создания органа самоорганизации населения. В частности, необходимо проводить несколько собраний (конференций) жителей для инициирования создания органа самоорганизации населения и избрания его персонального состава.

Также органам самоорганизации населения представят часть полномочий органов местного самоуправления, а также средств для осуществления указанных полномочий.

Кроме того, органы самоорганизации населения наделяются отдельными полномочиями по удовлетворению потребностей жителей путем содействия в предоставлении им социальных, культурных, бытовых услуг; участие в формировании и реализации программ социально-экономического, культурного развития и других местных программ в рамках территории деятельности органа самоорганизации населения; дополнительного представления интересов жителей в соответствующем местном совете и его органах.