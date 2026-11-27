Курс валют НБУ

В понедельник, 30 ноября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,01 гривны. По сравнению с пятницей, 27 ноября, американская валюта подешевела на 9 копеек. В предыдущий банковский день ее официальный курс составил 45,10 гривны.

Официальный курс евро тоже снизился. На 30 ноября НБУ установил его на уровне 49,35 гривен, что на 14 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем. В пятницу, 27 ноября, европейская валюта обошлась в 49,49 гривны.

Фото: курс валют НБУ на 30 ноября (инфографика РБК-Украина)

Читайте также:Доллар и евро дешевеют: курс валют в банках и обменниках 27 ноября

Что поможет избежать резких колебаний курса валют

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой, одним из факторов стабильности валютного рынка могут стать новости о возможном расширении международного финансирования Украины в 2027 году.

По его словам, перспектива увеличения международной финансовой поддержки важна для Национального банка, поскольку способствует прогнозированности валютного рынка. Это также усугубляет перспективы наращивания международных резервов Украины до почти 63 млрд долларов.

В то же время на валютный спрос и дальше будут влиять военные риски, высокие потребности импортеров и значительные бюджетные расходы.

Однако, как отметил банкир, при достаточных валютных интервенциях Национального банка эти факторы не должны привести к резкому нарушению курсового равновесия.

Читайте также:50% сбережений в гривне: банкир объяснил, как распределить деньги между валютами и ОВГЗ