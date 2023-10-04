Гривна не улетела в космос: глава НБУ о первом дне режима гибкого курса

Переход к режиму управляемой гибкости обменного курса привел к росту спроса на валюту межбанка. НБУ продал 3 октября "сколько нужно", чтобы удовлетворить этот спрос и стабилизировать ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы НБУ Андрея Пышного в Facebook .

"После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос", который прочили российские ИПСО", - написал он.

Как отметил Пышный, если учесть, что еще 2 октября курс продажи валюты на межбанке был близок к 36,9 грн/доллар (официальный курс + 1%), то гривна даже несколько укрепилась - до 36,59 грн/доллар. Это выше официального курса, который действовал до того, но только на 0,06%.

Глава НБУ сообщил, что рост спроса на рынке был ожидаемым, поскольку естественно, что валютный рынок пытается протестовать решительность НБУ.

"НБУ продал столько, сколько нужно, чтобы удовлетворить этот спрос. И это еще раз подтверждает тот факт, что у нас нет "красных линий" в части интервенций", - добавил он.

По его словам, цель НБУ - сохранить курсовую устойчивость. "Убежден, что когда рынок поймет, что НБУ не планирует отпускать гривну в свободное плавание, интервенции постепенно стабилизируются", - написал он.

Пышный отметил, что колебания курса будут, но в обе стороны и очень несущественны.

"Участники рынка смогут постепенно вспомнить, как это работать при нормальных условиях, а финансовая система и экономика - лучше адаптироваться к внешним и внутренним шокам", - добавил он.

Новый режим НБУ

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2023 года - 36,57 грн/доллар.

С учетом курса на межбанке НБУ будет устанавливать официальный курс. При этом НБУ будет контролировать рынок и продавать валюту для покрытия дефицита, который сохранится на рынке.

В первый день нового режима официальный курс вырос на 2 копейки до 36,59 грн/доллар.