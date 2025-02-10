Гривна пошла в наступление: почему курс доллара резко упал и что будет дальше

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Нацбанк в течение недели с 3 по 7 февраля 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 454,79 млн долларов. Это на 21,1% меньше, чем за предыдущую неделю, когда было продано 576,27 млн долларов. Всего с начала года НБУ продал на межбанке 4,205 млрд долларов.

Почему дешевел доллар

Удешевление доллара произошло из-за снижения активности на покупку этой валюты на межбанковском рынке, отмечает директор по инвестициям компании Capital Times Артем Щербина. По его словам, в конце 2024 года наблюдался значительный спрос из-за традиционного для Украины бюджетного периода, когда существенно росли государственные расходы.

"Это, в свою очередь, привело к тому, что у многих компаний и населения появились свободные гривневые средства, которые многие решили потратить на покупку валюты. Кроме того, в конце года появилась негативная риторика относительно перспектив завершения войны и общей помощи Украине, что вызвало спекулятивный ажиотаж на валютном рынке", – рассказывает РБК-Украина Артем Щербина.

Напомним, что тогда Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 5,284 млрд долларов, что является максимальным месячным объемом продажи доллара за все время. Щербина объясняет, что сейчас на снижение спроса на покупку валюты влияет определенная риторика от Дональда Трампа относительно приближения к завершению войны. По его словам, это положительно влияет не только на укрепление гривны, но и на увеличение спроса на еврооблигации Украины.

"В связи с новостями, что война может завершиться уже в этом году, спрос на валюту в Украине снизился, а другие участники рынка больше сосредотачиваются на внутренних облигациях, которые сейчас обеспечивают доходность на уровне 16% и выше. Повышение учетной ставки Национальным банком также способствует укреплению ситуации", – добавляет Щербина.

Чего дальше ожидать от курса гривны

Артем Щербина объясняет, что гривна постепенно начала укрепляться по отношению к доллару еще во второй половине января. При этом он добавляет, что если Дональд Трамп продолжит ведение пошлин против других государств, то спрос на доллар в мире возрастет, поэтому гривна также начнет постепенно девальвировать.

"Если говорить о внутренних предпосылках спроса, то сейчас ситуация стабилизировалась, и сезонность также имеет свое значение. Сейчас спрос на валюту у бизнеса небольшой, поэтому он незначительно колеблется. Пока сохраняется определенная стабильность, однако в следующем квартале, учитывая возможные изменения в экономике, можно ожидать небольшое девальвационное движение, вероятно, уже в мае", – говорит эксперт.

Щербина подчеркивает, что при отсутствии "черных лебедей", то есть непредсказуемых событий в Украине и мире, до конца весны курс украинской гривны не будет превышать 42 гривны за доллар.

"Если же на Западе примут решение о приостановлении помощи Украине, это, безусловно, повлечет определенную панику и нарушит стабильность. Однако пока все движется по сценарию, где нам продолжают помогать, ждут принятия решений, и это дает ощущение стабильности экономической ситуации и валюты", – отмечает директор по инвестициям компании Capital Times.

Он также уточняет, что в Украине спрос на валюту традиционно растет в начале каждого квартала. Это в основном касается общего ритма экономики, когда на предприятиях закупаются товары перед летним сезоном, а продажи снижаются. Зимой уже продали часть продукции, а нового урожая еще нет, что может привести к дефициту валюты.

С другой стороны, как компенсатор, в мае должна снизиться потребность Украины в импорте энергоресурсов, поскольку завершится отопительный сезон и увеличится количество солнечных часов. Это может частично уменьшить спрос на валюту, ведь импорт станет менее затратным. Поэтому, как отмечает Артем Щербина, благодаря этому фактору спрос на валюту может даже не вырасти.