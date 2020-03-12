Гривневі банкноти відправлятимуть у сховище на двотижневий карантин

Гривнева готівка, яка надходить в центральне сховище Національного банку, буде зберігатися там два тижні через небезпеку зараження працівників коронавірусом. Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, процес обробки готівки в центральному сховищі - це технологічний цикл, де готівка перераховується, непридатна частина утилізується, а решта повертається в обіг.

"Наш принцип на період коронавірусу буде трохи відрізнятися. Та готівка, яка буде надходити від комерційних банків, два тижні не буде оброблятися, щоб убезпечити наших працівників. І тільки після цього ми будемо її обробляти", - сказав він.

Нагадаємо, раніше прес-служба НБУ повідомила, що Національний банк України готовий знезаражувати гривневі банкноти в сховищі у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв рішення вести карантин через поширення в світі епідемії коронавірусу. Карантин вводиться з 12 березня терміном на три тижні до 3 квітня. На цей період в Україні закриваються навчальні заклади, а також вводиться заборона на проведення масових заходів більше 200 учасників.