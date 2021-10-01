Гривня увійшла до десятки найприбутковіших валют з початку року, - Bloomberg

За даними агентства, Українська гривня зміцнилася за січень-вересень 2021 року по відношенню до долара на 7%.

Сейшельська рупія на цьому тижні зміцнилася на 2,9% по відношенню до долара, в результаті чого її приріст у 2021 році склав 60% - кращий результат серед 146 валют, за даними Bloomberg у всьому світі. Це одна з п'яти африканських валют, що увійшли в десятку кращих в цьому році.

На другому місці в рейтингу замбійська квача, на третьому - мозамбікський метікал, на четвертому - вірменський драм, на п'ятому - ангольська квача.

Також в десятку найбільш зміцнилися валют увійшли грузинський ларі, білоруський рубль, угандійський шилінг і домініканський песо.