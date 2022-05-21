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Гривня залишиться фіксованою. Нацбанк пояснив правила валютного ринку найближчим часом

Фото: Нацбанк пояснив правила валютного ринку найближчим часом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Офіційний курс гривні до долара й надалі залишатиметься фіксованим. У Національному банку України розкрили подробиці правил валютного ринку найближчим часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Національного банку України.

Правила роботи банківської системи:

  • курс гривні залишатиметься фіксованим - на рівні 29,25 гривні за долар. Це допоможе стримати інфляційні процеси;
  • обмеження на встановлення курсу банками в безготівковому сегменті валютного ринку й надалі будуть незмінними.

"Банки і надалі мають проводити операції з купівлі-продажу безготівкової валюти з клієнтами за курсом, що перебуває в діапазоні, де нижня межа - офіційний курс, а верхня – офіційний курс +1%", - пише пресслужба.

  • більшість операцій на валютному ринку й надалі здійснюватиметься саме в безготівковому сегменті. Імпортери продовжать закуповувати валюту за курсом, який близький до курсу продажі валюти експортерам;
  • готівковий ринок під час воєнного стану й надалі працює в обмеженому режимі.

"Банки можуть продавати через каси іноземну валюту лише в тому обсязі, в якому до цього купили її в населення. До війни між готівковим та безготівковим сегментами ринку існувало майже вільне перетікання готівкової валюти, плюс населення могло вільно купувати валюту в банків. Наразі валютні обмеження НБУ поставили "завісу" на такі перетікання та на обсяг продажу готівкової валюти банками”, - додає пресслужба.

  • починаючи з 21 травня НБУ дозволив банкам не обмежувати свої курси з продажу готівкової валюти. Це допоможе вирівняти умови для банків у порівнянні з обмінниками й сприятиме підвищенню ефективності готівкового ринку;
  • НБУ зняв обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують кошти в гривні з рахунків клієнтів, які розраховуються за кордоном;

"Таким чином, НБУ створює можливості для зближення курсу конвертації валюти для громадян, які тимчасово перебувають за кордоном, і курсу купівлі готівкової валюти для громадян, які залишаються в Україні", - відзначає НБУ.

  • це також мінімізує "картковий туризм". Помітна частина готівки, яка була знята за кордоном - повертається до України й потрапляє на нелегальний готівковий ринок. Сьогодні ж важливо мінімізувати цей акт.

"Тому вирівнювання умов прямої (через готівкові операції, - ред.) та непрямої (через карткові операції, - ред.) купівлі валюти, в Україні та закордоном, населенням є заходом, який дасть змогу запобігти непродуктивному виведенню капіталу та захистити міжнародні резерви України", - пише НБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, чому курс долара стрімко пішов угору й перевищує курс НБУ більше ніж на 25%.

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