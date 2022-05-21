Гривня залишиться фіксованою. Нацбанк пояснив правила валютного ринку найближчим часом

Офіційний курс гривні до долара й надалі залишатиметься фіксованим. У Національному банку України розкрили подробиці правил валютного ринку найближчим часом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Національного банку України.
"Банки і надалі мають проводити операції з купівлі-продажу безготівкової валюти з клієнтами за курсом, що перебуває в діапазоні, де нижня межа - офіційний курс, а верхня – офіційний курс +1%", - пише пресслужба.
"Банки можуть продавати через каси іноземну валюту лише в тому обсязі, в якому до цього купили її в населення. До війни між готівковим та безготівковим сегментами ринку існувало майже вільне перетікання готівкової валюти, плюс населення могло вільно купувати валюту в банків. Наразі валютні обмеження НБУ поставили "завісу" на такі перетікання та на обсяг продажу готівкової валюти банками”, - додає пресслужба.
"Таким чином, НБУ створює можливості для зближення курсу конвертації валюти для громадян, які тимчасово перебувають за кордоном, і курсу купівлі готівкової валюти для громадян, які залишаються в Україні", - відзначає НБУ.
"Тому вирівнювання умов прямої (через готівкові операції, - ред.) та непрямої (через карткові операції, - ред.) купівлі валюти, в Україні та закордоном, населенням є заходом, який дасть змогу запобігти непродуктивному виведенню капіталу та захистити міжнародні резерви України", - пише НБУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, чому курс долара стрімко пішов угору й перевищує курс НБУ більше ніж на 25%.
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