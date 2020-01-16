Гривня залишилася в списку найдешевших валют світу

Українська гривня піднялася з п'ятого на сьоме місця з кінця у списку найбільш недооцінених валют в оновленому Індексі Біг-Маку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг видання The Economist за січень 2020 року.

Згідно з даними видання, Біг-Мак коштує в Україні 57 грн, у той час як у США - 5,67 доларів. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 58,1% порівняно з фактичним обмінним курсом 23,99 грн/долар, а курс щодо купівельної спроможності повинен бути на рівні 10,05 грн/долар.

У 2018 році за Індексом Біг-Мака, українська валюта була недооцінена на 69% і займала перше місце в рейтингу, а в липні 2019 року українська гривня зайняла п'яте місце в списку найбільш недооцінених валют - курс української валюти був недооцінений на 61,3%.

Найбільш недооціненими валютами світу в січні 2020 року є грошові одиниці ПАР, Росії, Румунії, Туреччини, Азербайджану та Малайзії.

Переоціненими валютами є тільки швейцарський франк і норвезька крона. У Швейцарії Біг-Мак коштує на 18,4% дорожче, ніж у США, у Норвегії - на 5,3%.

economist.com

Індекс Big Mac index був розроблений виданням The Economist у 1986 році. Методологія розрахунку індексу базується на теорії паритету купівельної спроможності (ПКС), за якої валютний курс повинен зрівнювати вартість кошика товарів (в даному випадку бургера) в різних країнах.

Нагадаємо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився за січень-грудень 2019 року на 14,5%. За даними НБУ, курс знизився з 27,69 грн/долар на 29 грудня 2018 року до 23,69 грн/долар на 28 грудня 2019 року.