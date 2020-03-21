Гривня на карантині: чи впаде курс долара наступного тижня

Цього тижня тиск на обмінний курс гривні збільшився після рішення уряду посилити карантин через коронавірус.

Негативу додають новини про те, що у всьому світі набирає обертів фінансова криза: індекси провідних фондових бірж падають, валюти багатьох країн світу девальвують.

За останній час на 30% до долара "просів" російський рубль. Також ослабли по відношенню до американської валюти білоруський рубль, польський злотий і турецька ліра.

І лише у п'ятницю вперше за кілька тижнів гривня почала зміцнюватися. Торги на міжбанку у продажу закрилися на позначці 27,55 гривень/долар, купівлі – 27,45 гривень/долар.

"Після обіду попит на долари був менше пропозиції. Багатьом сьогодні потрібна була гривня для сплати податків. І Нацбанк навіть трохи купував", – говорить казначей одного з банків.

"Вранці ми продали 150 млн доларів, а потім викупили назад 50 млн доларів", - підтвердили у Нацбанку.

Хто формує попит

У НБУ запевняють, що ключова причина аномального попиту на іноземну валюту - психологічний фактор, а саме – панічні настрої бізнесу і населення.

Як пояснив у п'ятницю заступник голови НБУ Олег Чурий, основний попит зараз генерують українські компанії, які зайняті експортно-імпортними операціями, а також той бізнес, у якого є валютні борги. Тоді як попит з боку нерезидентів, які володіють українськими держоблігаціями, становить менше 1% від всього попиту.

Крім того, Нацбанк все ще фіксує великий попит з боку фізосіб, хоча він зменшується.

"В останні дні населення стало менше купувати валюту – як готівкову, так і онлайн. Наприклад, вчора пропозиція і попит населення на валюту були повністю збалансовані", - запевняє НБУ.

На початку тижня у банках не вистачало готівкової іноземної валюти. Це пов'язано проблемами з авіасполученням. Через це виникли проблеми й у клієнтів банків зі зняттям коштів зі своїх рахунків в іноземній валюті. Після аукціону з продажу готівкового євро 10 банкам це питання вирішилося, запевняють у Нацбанку.

У центробанку кажуть, що попит на валюту поступово заспокоюється. У п'ятницю НБУ провів другий аукціон з обміну готівкового євро в безготівковий для підкріплення кас банків. І лише два банки подали заявки на 6,2 млн євро при оголошеному в обсязі 200 млн євро, уточнили у Нацбанку.

На наступному тижні продовжаться аукціони з продажу готівкового євро. І в активній фазі знаходяться переговори по доставці готівкового долара з США, щоб забезпечити роботу кас банків для задоволення запитів фізосіб.

Резервів поки вистачає

Усього НБУ продав за останній тиждень понад мільярд доларів. Це багато, враховуючи, що з початку року чисті інтервенції з продажу інвалюти склали менше 1,5 млрд доларів.

Але у Нацбанку запевняють, що будуть і далі при необхідності згладжувати валютні коливання, враховуючи, що їм це дозволяє стан золотовалютних резервів. У 2019 році НБУ викупив з ринку близько 8 млрд доларів. Зараз обсяг резервів становить понад 24 млрд доларів.

"Курс не може рухатися тільки в одному напрямку. Курс буде розгортатися, він не буде стояти на місці. Важливим для цієї впевненості будуть позитивні новини. Ми дуже розраховуємо, що наш уряд підпише програму з МВФ, яка забезпечить фінансування не тільки від МВФ, але і інших міжнародних фінансових інституцій", - заявив у п'ятницю заступник голови НБУ Олег Чурій.

У НБУ також розраховують на надходження великої суми іноземної валюти, яку НАК "Нафтогаз" отримав від російського "Газпрому" - 2,9 млрд доларів. У найближчі місяці більша частина цієї суми опиниться у резервах НБУ.