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Гриценко заявив, що у Порошенка створили "тіньовий штаб"

Новини » Вибори 2019    08.02.2019 - 12:30
Гриценко заявив, що у Порошенка створили "тіньовий штаб"
Фото: Анатолій Гриценко (прес-служба)

На підкуп виборців у "тіньовому штабі" начебто закладають 2 млрд гривень

Команда Петра Порошенка створила "тіньовий штаб", який начебто займається фальсифікаціями на майбутніх виборах. Про це в програмі "Право на владу" заявив кандидат у президенти Анатолій Гриценко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Гриценка.

За словами Гриценка, на підкуп виборців у "тіньовому штабі" начебто закладають 2 млрд гривень.

"Люди обурені спробами, коли їх хочуть купувати. В штабі головного кандидата, яким він себе вважає, вирішили виділити 2 млрд. гривень на підкуп. Своїх грошей Порошенко не дасть. Це будуть наші з вами гроші", - підкреслив Гриценко.

За його словами, ключові фігури в штабі президента, які це організовують, перший заступник голови АП Віталій ковальчук та народний депутат Сергій Березенко.

"Це тіньовий штаб, де зібрали мерзотників. Нехай зараз їх викликають на допит та беруть покази", - додав Гриценко.

Як відомо, 29 січня Анатолій Гриценко мав розмову з Арсеном Аваковим. Кандидат у президенти домовився із головою МВС про перекриття схем скупівлі голосів на виборах.

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