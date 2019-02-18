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Гриценко заявив про відкриття справи щодо нападу на нього в Одесі

Новини » Вибори 2019    18.02.2019 - 11:34
Гриценко заявив про відкриття справи щодо нападу на нього в Одесі
Фото: Анатолій Гриценко (grytsenko.com.ua)

На Гриценка нападали в Одесі 28 листопада 2018 року

Національна поліція України порушила кримінальне провадження на підставі показів Анатолія Гриценка щодо нападу на нього та партійців "Громадянської позиції" в Одесі 28 листопада 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Гриценка.

"Нацполіція щойно письмово повідомила: на підставі моїх показів порушене кримінальне провадження. Чекатиму результатів. За злочинні дії та злочинну бездіяльність доведеться відповісти перед законом. Не сьогодні, так завтра. Вони дограються", - написав Гриценко.

Він нагадав, що звинувачує у нападі особисто Петра Порошенка, керівника його особистої охорони генерал-майора Юрія Федорова, заступника голови СБУ генерал-лейтенанта Віктора Кононенка та керівника СБУ в Одесі генерал-майора Олександра Довженка.

"Порошенко разом із своїми продажними силовиками, які замість захисту людей, арсеналів і країни від ворога - самі влаштовують брудні провокації. Ви пам’ятаєте, кілька тижнів тому я дав покази слідчому Нацполіціі щодо організованого злочинного угруповання", - заявив Гриценко.

Гриценко заявив про відкриття справи щодо нападу на нього в ОдесіГриценко заявив про відкриття справи щодо нападу на нього в Одесі

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