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Гриценко виграв суд проти Бригинця

Новини » Політика    01.02.2019 - 13:11
Гриценко виграв суд проти Бригинця
Фото: Анатолій Гриценко (прес-служба Гриценка)

За рішенням суду Бригинець має спростувати інформацію, яку поширював про Гриценка

Дніпровський районний суд Києва визнав недостовірною інформацію, яку розповсюджував народний депутат Олександр Бригинець щодо кандидата у президенти Анатолія Гриценка. Про це Гриценко повідомив під час прес-конференції у Вінниці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політика.

"Перед вами свіже рішення суду, за моїм позовом до Бригинця, депутата фракції БПП, яким бруд проти мене визнано недостовірним і таким, що принижує мою честь, гідність і ділову репутацію", - сказав Гриценко.

Дніпровський районний суд розглянув цивільну справу за позовом Гриценка до Бригинця та партії "Блок Петра Порошенка" про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації.

Приводом для позову стала інформація, оприлюднена на Facebook-сторінці Бригинця, де він звинувачує Гриценка у розпродажі армії.

Гриценко відзначив, що рішенням суду Бригинця змушують спростувати поширену інформацію, а також стягнути судовий збір на користь кандидата у президенти.

"Жодного кримінального провадження, жодної справи, жодного статусу обвинуваченого не було і не буде", - підкреслив він.

 
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