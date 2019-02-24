Гриценко виграв суд за позовом до ЦВК

За словами Гриценка, суд визнав дії ЦВК протиправними

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко выиграл в Верховном суде по иску к Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Хорошая новость. Только что мы выиграли в Верховном суде по моему иску к ЦИК. Суд признал действия ЦИК противоправными и незаконными", - написал Гриценко.

Он добавил, что суд заставил ЦИК собраться на заседание и рассмотреть заявление кандидата в президенты о предоставлении доступа к Реестру избирателей.

"Поскольку председатель ЦИК этого не сделала как должна была бы, то теперь (после признания ее действий противоправными) следующим шагом - я обращаюсь в прокуратуру с требованием привлечь председателя ЦИК к уголовной ответственности!", - заявил Гриценко.

Ранее сообщалось, что ЦИК дала возможность Анатолию Гриценко работать с Реестром избирателей только лично и только в помещении Центризбиркома. По словам доверенного лица кандидата Руслана Чорнолуцкого, это противоречит законодательству.