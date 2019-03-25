Гриценко на виборах 2019: результати голосування за кандидата

Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко входить в п'ятірку лідерів президентського рейтингу на виборах 2019. Детальніше про результати голосування - в матеріалі РБК-Україна.

Гриценко заявив про намір брати участь у президентських виборах ще в травні минулого року. Він заявив, що у нього є план по поверненню Донбасу і Криму, який він має намір реалізувати, в разі перемоги. Гриценко на виборах 2019 позиціонує себе як єдиний кандидат від демократичний сил.

Зокрема, на користь Гриценка свої кандидатури з виборів зняли мер Львова Андрій Садовий і лідер політичної партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов. Про свою підтримку Гриценка заявляв ще один екс-кандидат в президенти, представник партії "Сила людей" Дмитро Гнап.

Рейтинг Гриценко

Станом на вересень-жовтень, за даними соціологів, Гриценко поділяв третю позицію у рейтингу кандидатів у президенти з чинним главою держави Петром Порошенко. У жовтні-листопаді Гриценко опустився на четверте місце, поступившись Порошенко 0,1%. У листопаді-грудні Гриценко опустився на шосте місце президентського рейтингу, а в кінці січня піднявся на п'яту позицію. Зберіг Гриценко свою позицію в п'ятірці лідерів і в лютому, а на початку березня лідер "Громадянської позиції" піднявся на четверте місце.

Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Гриценко займає п'яте місце у рейтингу кандидатів у президенти. За лідера "Громадянської позиції" готові проголосувати 9,4% опитаних. На даний момент Гриценка випереджають шоумен Володимир Зеленський (24,9%), лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (18,8%), чинний президент Петро Порошенко (17,4%) і нардеп від "Опозиційного блоку" Юрій Бойко (10,2%).

Опитування КМІС, яке було проведено в період з 14 по 22 березня, свідчить про те, що Гриценко займає п'яте місце в рейтингу кандидатів у президенти. За лідера "Громадянської позиції" готові проголосувати 6,9% опитаних. Гриценка в рейтингу опережають Зеленський (32,1%), Порошенко (17,1%), Тимошенко (12,5%), а також Юрій Бойко (10,4%).

Програма Гриценка

У своїй предвиборній програмі лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко обіцяє, зокрема, повернення окупованих територій. На думку Гриценка, повернення окупованого Донбасу можливе у п'ятирічний термін.

Також у планах лідера "Громадянської позиції" запровадження закону про імпічмент президента, позбавлення правоохоронців впливу на економіку (зокрема, йдеться про Службу безпеки України, Генеральну прокуратуру України та Національну поліцію) і недопуск проведення "прослушок", легалізацію зброї, контроль держави за діяльністю банків.

У планах Гриценка також реформа армії. Зокрема, він пропонує скасувати призов і перейти повністю на контрактну армію, яка буде посилена резервом постійної готовності й системою територіальної оборони.

Крім того, Гриценко планує, у разі перемоги на президентських виборах, проведення Всеукраїнського перепису населення, на його основі будуть ґрунтуватися плани розвитку економіки, освіти, науки, медицини та пенсійного забезпечення.

Гриценко також обіцяє боротися з корупцією, запровадити ефективну кадрову політику, захищати права і свободи та власність українців, приймати рішучі дії і укладати вигідні для України договори.