Гриценко бачить Садового потенційним прем’єром

Фото: Садови і Гриценко (прес-служба Гриценка)

Гриценко впевнений, що Садовий зробить "гідну справу"

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко представив Андрія Садового потенційним прем’єр-міністром у своїй команді. Про це він сказав під час Маршу єдності заради порядку у Львові.

"Мене часто питали, кого на посту президента я хотів би бачити прем’єр-міністром. Це Андрій Іванович Садовий. Я впевнений, ця людина зробить гідну справу. Тепер вже у загальнодержавному масштабі. Він знає економіку, соціальну сферу, знає, що болить у людей. У нас не буде конфлікту між президентською та урядовою вертикаллю. Ми отримаємо більшість у парламенті. Буде сформований уряд і це буде відповідальна політика. Ми зробимо цю важку справу", - сказав Гриценко.

Садовий при цьому заявив, що на виборах голосуватиме саме за Гриценка.

"У нас є особливі риси характеру. Це патріотизм та бажання змін. Це штовхає нас вперед. Я вірю, що ми наведемо порядок. Треба просто прийти та проголосувати. Я своє рішення прийняв. Я буду голосувати за Анатолія Гриценка", - відзначив Садовий.

Нагадаємо, Садовий заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів президента та підтримує Анатолія Гриценка.