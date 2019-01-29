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Гриценко розповів про перекриття схем скупівлі голосів на виборах

Новини » Вибори 2019    29.01.2019 - 14:44
Гриценко розповів про перекриття схем скупівлі голосів на виборах
Фото: Анатолій Гриценко (прес-служба Анатолія Гриценка)

Гриценко зустрівся з Аваковим

Кандидат у президенти, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко провів розмову із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Про це політик розповів після допиту в Головному слідчому управлінні Національної поліції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Гриценка.

"Зайшов до Авакова. Домовились з ним про взаємодію за двома напрямками. Перший – виявлення та перекриття схем скупівлі голосів, які вже почала організовувати влада. Другий – протидія будь-яким провокаціям та негайне інформування Національної поліції, коли хтось провокує силові дії", - розповів Гриценко.

Він додав, що чинна влада планує задіяти бюджетників під час виборів, щоб фальсифікувати їх.

"Ми знаємо плани влади, щоб залишитись в кріслі. Виявленням цього займаємось ми та Національна поліція", - підкреслив Гриценко.

У прес-службі зазначили, що штаб кандидата у президенти Анатолія Гриценка готує судовий позов до Центральної виборчої комісії.

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